Следователи Петербурга раскрыли убийство 2019 года после массовой драки у кафе. Отец подозреваемого, скрывшегося за границей, доставил его из Таджикистана на допрос, содействуя российскому правосудию.
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