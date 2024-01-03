Токаев: без России нельзя решить ни одну проблему в мире, это ясно и с Луны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о значительной роли России в мировой политике. По его словам, нет ни одной проблемы в международном сообществе, которую можно было бы решить без участия российского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии