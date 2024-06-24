Большинство глав МИД Евросоюза заявили, что власти Грузии отдаляют ее от ЕС

Абсолютное большинство глав МИД стран, входящих в Евросоюз, согласились с тем, что власти Грузии отдаляют республику от курса евроинтеграции, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня на пресс-конференции в Люксембурге.