Большинство глав МИД Евросоюза заявили, что власти Грузии отдаляют ее от ЕС

Абсолютное большинство глав МИД стран, входящих в Евросоюз, согласились с тем, что власти Грузии отдаляют республику от курса евроинтеграции, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня на пресс-конференции в Люксембурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии