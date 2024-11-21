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Ozon начал продавать товары «OBI Россия»

Ozon начал продавать товары «OBI Россия»

Сеть строительных магазинов «OBI Россия» планирует разместить порядка 26 тыс. товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и другие товары на маркетплейсе Ozon, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-продавца.

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