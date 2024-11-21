Ozon начал продавать товары «OBI Россия»

Сеть строительных магазинов «OBI Россия» планирует разместить порядка 26 тыс. товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и другие товары на маркетплейсе Ozon, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-продавца.