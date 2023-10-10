Снег, дождь и ветер: астраханцев еще раз предупреждают о резком ухудшении погоды

И минусовой температуре. Как информирует пресс-служба ГКУ «Волгоспас», по данным Росгидромета по ЮФО и СКФО сегодня и завтра в Астраханской области ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния североатлантического циклона и вторжения холодной воздушной массы на европейскую территорию России.
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