Снег, дождь и ветер: астраханцев еще раз предупреждают о резком ухудшении погоды

И минусовой температуре. Как информирует пресс-служба ГКУ «Волгоспас», по данным Росгидромета по ЮФО и СКФО сегодня и завтра в Астраханской области ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния североатлантического циклона и вторжения холодной воздушной массы на европейскую территорию России.