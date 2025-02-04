Немецкие водители пожаловались на рост стоимости обязательной автостраховки

Водителям приходится тратить все больше и больше денег на страхование автомобиля в Германии — к такому выводу пришли аналитики портала Verivox, доступного пользователям в ФРГ и специализирующегося на сравнении тарифов на электричество, газ, ….
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