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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Немецкие водители пожаловались на рост стоимости обязательной автостраховки

Водителям приходится тратить все больше и больше денег на страхование автомобиля в Германии — к такому выводу пришли аналитики портала Verivox, доступного пользователям в ФРГ и специализирующегося на сравнении тарифов на электричество, газ, ….

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