Трамвай для линии «Славянка» стал победителем национальной транспортной премии

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Трамвай модели 71-932 «Невский» стал победителем в категории «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» на XI Национальной премии «Формула движения», посвященной достижениям в области транспорта и транспортной инфраструктуры.