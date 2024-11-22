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Петербургский дневник

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Трамвай для линии «Славянка» стал победителем национальной транспортной премии

Трамвай для линии «Славянка» стал победителем национальной транспортной премии

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Трамвай модели 71-932 «Невский» стал победителем в категории «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» на XI Национальной премии «Формула движения», посвященной достижениям в области транспорта и транспортной инфраструктуры.

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