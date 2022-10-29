Человека совесть всю жизнь мучила, а оказалось напрасно

Однажды в Швеции произошёл такой случай (о нём было рассказано в реалити-шоу по телевидению). Один человек рассказывал, из-за чего его мучает совесть:— Когда я был маленьким, мы с другом решили запустить хомяка на парашюте с балкона высотного дома.