Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Человека совесть всю жизнь мучила, а оказалось напрасно

Человека совесть всю жизнь мучила, а оказалось напрасно

Однажды в Швеции произошёл такой случай (о нём было рассказано в реалити-шоу по телевидению). Один человек рассказывал, из-за чего его мучает совесть:— Когда я был маленьким, мы с другом решили запустить хомяка на парашюте с балкона высотного дома.

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