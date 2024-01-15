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Защита охлаждением: штрафы банкам за обман клиентов могут поднять до 0,1 капитала

Защита охлаждением: штрафы банкам за обман клиентов могут поднять до 0,1 капитала

В России могут значительно повысить штрафы для банков за обман клиентов. Об этом пишут «Известия». Сейчас за скрытую продажу услуг с финансовых организаций взыскивают от 20-ти до 40-ка тысяч рублей, что для крупных игроков — капля в море.

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