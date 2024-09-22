Больше половины россиян всегда берут гигиеническую косметичку в путешествие

Более половины (53%) россиян, отправляясь в путешествие, всегда берут с собой гигиеническую косметичку, 17% используют ее только в длительных поездках, 15% не используют никогда и еще 15% отметили, что не знают, что это такое.
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