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Военный эксперт оценил перспективы ВСУ после освобождения Горнальского монастыря

Военный эксперт оценил перспективы ВСУ после освобождения Горнальского монастыря

После освобождения Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких дальнейших перспектив в удержании села, а также других позиций в российском регионе, считает военный эксперт Олег Иванов.

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