После освобождения Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких дальнейших перспектив в удержании села, а также других позиций в российском регионе, считает военный эксперт Олег Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии