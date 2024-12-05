Эвелина Хромченко выложила архивный снимок с сыном. Об этом стало известно из соцсетей. Телеведущая Эвелина Хромченко поделилась воспоминаниями о новогодней суете, которую она переживала, когда ее сын был еще маленьким.
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