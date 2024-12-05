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Мода и Шоу-бизнес

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  • znm_ek Зенин
    Троцкий отдыхает...«Не представляю, ...
  • Дмитрий
    И что c того???  Н.Бабкина, например, в свое время открыто заявила, что окрутила молодого. Так увядающие бабки пиарят...Алису Мон заподоз...
  • andrei pavlov
    а может у того молодого во всю длину поместилась фраза С пламенным приветом из Севастополя.Алису Мон заподоз...

Эвелина Хромченко выложила архивный снимок с сыном

Эвелина Хромченко выложила архивный снимок с сыном

Эвелина Хромченко выложила архивный снимок с сыном. Об этом стало известно из соцсетей. Телеведущая Эвелина Хромченко поделилась воспоминаниями о новогодней суете, которую она переживала, когда ее сын был еще маленьким.

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