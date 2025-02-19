Погибшая в ванне с кипятком рэперша Виктория "Пуля" предсказала свою смерть в треке

Друзья говорят, что у неё были проблемы с сердцем, а вот соседи утверждают совсем другое.В Красноярском крае, в городе Ачинске, произошла трагедия: 32-летняя рэперша Виктория Лерман, известная под псевдонимом "Пуля", была найдена мертвой в ванной, где погибла от ожогов.