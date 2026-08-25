Федерер о том, может ли Джокович выиграть US Open: «Всегда считаю, что у него есть шанс, пока он в сетке»

Роджер Федерер считает, что Новак Джокович может выиграть еще один трофей «Большого шлема». – Что вы думаете о шансах Джоковича выиграть здесь 25-й титул? Можете поделиться с нами каким-нибудь воспоминанием о матчах с ним? – Каждый раз, когда Новак выходит на любой турнир, а тем более на турнир «Большого шлема», у него есть шанс.