Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 го...

Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 годаАмериканский стартап Cerebras Systems, занимающийся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, по информации Bloomberg, намерен осуществить первичное публичное размещение акций (IPO) во II половине текущего года.
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