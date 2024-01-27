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Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 го...

Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 го...

Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 годаАмериканский стартап Cerebras Systems, занимающийся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, по информации Bloomberg, намерен осуществить первичное публичное размещение акций (IPO) во II половине текущего года.

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