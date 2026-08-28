Теория выброса квазаров из центра галактик Хэлтона Арпа, противоречащая эффекту Доплера и размерам Вселенной

Юрий Ильинов Пять компаний вступили в гонку за первый армейский микрореактор США Армия США выбрала пять компаний для строительства ядерных микрореакторов на пяти военных базах. Общая предельная стоимость соглашений рассчитана на пять лет и достигает 2,2 млрд долларов, но выплаты будут зависеть от выполнения этапов программы. Как минимум один реактор под регулированием армии должен начать работу на американской военной базе не позднее 30 сентября 2028 года. Задача проекта Janus — не заменить всю энергосистему базы, а сохранить питание критически важных военных объектов при отказе внешней сети. Армейские представители связывают растущую потребность в непрерывной генерации со связью, радиолокацией, беспилотными системами и энергетическим оружием. Каждому подрядчику назначили отдельную площадку: Antares Nuclear будет работать на Fort Bragg в Северной Каролине, BWXT Advanced Technologies — на Fort Campbell в Кентукки, General Atomics Electromagnetic Systems — на Fort Hood в Техасе, Radiant Industries — на Fort Benning в Джорджии, Westinghouse Government Services — на Fort Drum в штате Нью-Йорк. Единый срок не означает одновременного запуска всех пяти проектов. BWXT собирается разместить на Fort Campbell реактор BANR электрической мощностью 20 МВт, но начать строительство планирует лишь в конце 2028 года, а эксплуатацию — в начале 2030-х. Если компания не пересмотрит график, первый реактор по программе должна будет запустить одна из четырёх других команд. Сама схема закупки устроена как поэтапное состязание, а не как безусловная раздача всей заявленной суммы. Подрядчики должны владеть реакторами, строить и эксплуатировать их, получая государственные выплаты по мере достижения установленных показателей. Поэтому 2,2 млрд долларов — верхний предел пяти соглашений, а не уже гарантированные расходы. Главная проверка Janus наступит раньше, чем будут готовы все пять установок. К 30 сентября 2028 года армии предстоит провести хотя бы одну конструкцию через собственное регулирование и довести её до реальной эксплуатации. Пока известны участники гонки и площадки, но не её будущий победитель.

Юрий Ильинов Колби связал пересмотр сил США в Европе с переходом к «NATO 3.0» Заместитель главы Пентагона по политике Элбридж Колби заявил, что пересмотр американского военного присутствия в Европе призван ускорить переход к модели «NATO 3.0». По его словам, новая конфигурация альянса должна опираться на «ясность, строгость и готовность», однако численность, состав и будущее размещение сил он не раскрыл. Вашингтон объявил о шестимесячном пересмотре в июне. Сейчас в Европе находятся примерно 80 тысяч американских военнослужащих, сообщает Reuters. Речь пока идёт о подготовке решений, а не об уже утверждённом сокращении или передислокации группировки. Пересмотр охватывает не одну численность войск. Согласно двум собеседникам Reuters, в его условиях названы расширение доступа к базам и воздушному пространству, а также переход европейских союзников к ведущей роли в обороне континента. Это означает, что будущая схема присутствия США будет зависеть и от того, какие возможности для базирования и пролётов предоставляют отдельные страны. Политическую рамку такого перераспределения закрепила Анкарская декларация НАТО. В ней говорится, что европейские союзники и Канада, продолжая взаимодействовать с США, принимают на себя большую ответственность за оборону альянса. При этом система сдерживания по-прежнему должна сочетать ядерные, обычные и противоракетные силы, а также космические и кибернетические возможности. Польский Центр восточных исследований оценивает «NATO 3.0» как переход основной ответственности за обычное сдерживание и оборону к европейским членам альянса при сохранении американского ядерного зонтика. По этой оценке, США могут существенно уменьшить объём сил и средств, закреплённых за обороной Европы. Это шире возможного сокращения контингента: пересмотру подлежит и американский вклад в оборонные планы НАТО. Часть прежнего усиления уже свёрнута. В октябре 2025 года США объявили о выводе ротационной пехотной бригадной группы из Румынии и других пунктов, а в мае 2026 года приостановили ротации бронетанковых бригад в Польшу и Литву. По данным Центра восточных исследований, после этого число соединений сухопутных войск США в Европе вернулось к уровню до 2022 года. 27 августа Колби должен встретиться в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и принять участие в заседании Североатлантического совета с послами союзников. Пока Вашингтон не назвал конкретные части, базы и сроки изменений, «NATO 3.0» остаётся заявленным направлением перестройки, а не готовым планом американской группировки в Европе.