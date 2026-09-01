«Воры приговорили его в Сухуми»: как генерал Василий Сныцерев сломал 130 «законников» в «Белом лебеде»

В истории советской тюремной системы фигура генерал-майора Василия Сныцерева занимает особое место. Именно он превратил соликамскую колонию «Белый лебедь» в жесткий, но отлаженный механизм по разрушению криминальной иерархии.
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