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«Воры приговорили его в Сухуми»: как генерал Василий Сныцерев сломал 130 «законников» в «Белом лебеде»

«Воры приговорили его в Сухуми»: как генерал Василий Сныцерев сломал 130 «законников» в «Белом лебеде»

В истории советской тюремной системы фигура генерал-майора Василия Сныцерева занимает особое место. Именно он превратил соликамскую колонию «Белый лебедь» в жесткий, но отлаженный механизм по разрушению криминальной иерархии.

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На фото в заголовке генерал-лейтенант Сергей Владимирович Ильюшин, знаменитый авиаконструктор.