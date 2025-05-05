В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецка объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом 5 мая заявил глава региона Игорь Артамонов.«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО! По возможности оставайтесь дома.
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