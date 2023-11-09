Подготовлен законопроект, разрешающий полиции взламывать авто из-за животных

Депутат Госдумы Георгий Арапов (фракция "Новые люди") направил в правительство для получения отзыва законопроект, предлагающий наделить сотрудников полиции полномочиями по вскрытию автомобилей в случае, если это необходимо для спасения находящихся там животных.
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