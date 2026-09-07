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Замначальника подмосковного ГУ МВД задержали за хищение служебного топлива

Замначальника подмосковного ГУ МВД задержали за хищение служебного топлива

Масштабная спецоперация силовиков по раскрытию схемы хищения топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области, завершилась взятием под стражу высокопоставленного офицера и его предполагаемых сообщников.

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