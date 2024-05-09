Движение ограничат по маршруту мотоколонны в Нижнем Новгороде

Колонна мотоциклистов стартует с площади Ленина и доедет до парковки ФОКа «Горадром».11 мая пройдёт фестиваль «Открытие мотосезона» (16+), в связи с чем с 13:00 до 13:30 будут введены временные ограничения движения по маршруту проезда мотоколонны.