Движение ограничат по маршруту мотоколонны в Нижнем Новгороде

Колонна мотоциклистов стартует с площади Ленина и доедет до парковки ФОКа «Горадром».11 мая пройдёт фестиваль «Открытие мотосезона» (16+), в связи с чем с 13:00 до 13:30 будут введены временные ограничения движения по маршруту проезда мотоколонны.
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