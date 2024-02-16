Диетолог Королева: кофе полезен как профилактика и лечение болезни Паркинсона

Кофе при всех известных качествах обладает и многими неочевидными для большинства людей свойствами. Этот напиток показан людям, которые генетически предрасположены к болезни Пракинсона и уже имеют первичные симптомы этого заболевания, рассказала д.
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