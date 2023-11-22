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Израиль и ХАМАС заключают сделку

Израиль и ХАМАС заключают сделку

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС готовы заключить сделку — стороны конфликта договорились о временном прекращении огня в обмен на освобождение боевиками заложников, пишут Times of Israel и Haaretz.

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