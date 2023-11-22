Израиль и ХАМАС заключают сделку

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС готовы заключить сделку — стороны конфликта договорились о временном прекращении огня в обмен на освобождение боевиками заложников, пишут Times of Israel и Haaretz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии