«Крым не вернуть». Невеста убитого нациста Да Винчи не верит в победу Киева

Дмитрий Коцюбайло.2 дня назад 4,5K прочитали «Вдова» ликвидированного нациста Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи», руководитель медицинской службы «Ульф» батальона украинской армии «Волки Да Винчи»* Алина Михайлова дала интервью LIGA.
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