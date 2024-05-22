Паразитолог Бартули: в городских реках водятся эмбрионы холеры и другие паразиты

Купаться в городских реках опасно для здоровья, предупредил россиян врач-паразитолог Эдуард Бартули. Во всех подобных водоемах крупных городов водятся опасные паразиты, так как в них часто сливают канализационные стоки, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
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