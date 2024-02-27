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Под Саратовом в ДТП погибли шесть человек

Под Саратовом в ДТП погибли шесть человек

В результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области погибли шесть человек, еще один пострадал, детали приводит в Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

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