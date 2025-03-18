Мать пыталась убить своего 17-летнего сына в Новосибирске

Женщина ударила ножом в шею своего 17-летнего сына. В Новосибирске мать напала с ножом на своего 17-летнего сына – подростка экстренно доставили в больницу, а в отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении СКР.