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Регионы России

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Испытания перспективного пилотируемого корабля пройдут осенью 2026 года

Испытания перспективного пилотируемого корабля пройдут осенью 2026 года

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов объявил о проведении испытаний нового пилотируемого многоразового транспортного корабля осенью 2026 года.

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