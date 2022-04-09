Сценарист Андрей Кивинов: «В книге такое напишешь – покрутят у виска»

Гостем «АиФ» стал Андрей Кивинов, подполковник милиции в отставке, автор сценария мегапопулярного сериала «Улицы разбитых фонарей», самого продолжительного на российском ТВ: за 23 года вышла 501 серия! Прототипами большинства героев в нём стали реальные коллеги Кивинова, который в то время возглавлял отдел по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Петербурга.
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