Новый инструмент измерения риска для DCA стратегий Bitcoin

Для инвесторов, использующих стратегию усреднения долларовой стоимости (DCA) при инвестировании в Биткоин, появился новый инструмент управления рисками – 60-дневная дисперсия реализованной стоимости к рыночной капитализации (RCV).
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