После ипотечного начнется разработка стандарта по синдицированному кредитованию

После ипотечного стандарта («Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков») комитет по стандартам деятельности кредитных организаций примется за разработку стандарта по синдицированному кредитованию, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
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