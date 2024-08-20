После ипотечного начнется разработка стандарта по синдицированному кредитованию

После ипотечного стандарта («Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков») комитет по стандартам деятельности кредитных организаций примется за разработку стандарта по синдицированному кредитованию, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.