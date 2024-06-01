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Трунов опроверг данные о возбуждении дела против двух работников «Крокуса»

Трунов опроверг данные о возбуждении дела против двух работников «Крокуса»

Информация о том, что два сотрудника «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не соответствует действительности, сообщил адвокат Игорь Трунов в комментарии RT.

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