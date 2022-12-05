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DPA: гражданам ФРГ пришлось экономить на рождественских подарках из-за роста инфляции

DPA: гражданам ФРГ пришлось экономить на рождественских подарках из-за роста инфляции

Огромному проценту граждан ФРГ пришлось начать экономить на подарках, приуроченных к Рождеству. Подобные изменения в занимающейся консалтингом фирме EY объяснили сложной экономической ситуацией, обусловленной крайне высокими темпами инфляции.

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