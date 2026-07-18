"За семьи ответят": в Госдуме призвали уничтожить центры террора ВСУ

Если бы по думе ударили дроны, они бы приняли решение-именно приняли-не пускать украинцев в Россию и херачить по центру Киева. А, так-обычная болтология.

Ну такие патриоты в госдуре что и в морду некому не дашь. Особенно ЕРосы. Люди человеки не голосуйте за упырей.

И

Иринушка

Нас хотят убивать. И будут убивать. И будут ликвидировать понятие тыла у нас. А как к этому относятся хохлы - просто посмотрите их инет. Это тупые кровавые зомби, у которых мы источник всех бед. Их не одно десятилетие таких растили. А зомби не лечатся. А госдуру в полном составе отправить хоть на пару недель в Горловку или Шебекино.