Политика как он...
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Политика как она есть

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"За семьи ответят": в Госдуме призвали уничтожить центры террора ВСУ

"За семьи ответят": в Госдуме призвали уничтожить центры террора ВСУ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал ночную серию атак беспилотников ВСУ по российским регионам актом неприкрытого терроризма.

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Комментарии
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александр бажан
Если бы по думе ударили дроны, они бы приняли решение-именно приняли-не пускать украинцев в Россию и    херачить по центру Киева. А, так-обычная болтология.
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1 м.
Александр Т
Ну такие патриоты в госдуре что и в морду некому не дашь. Особенно ЕРосы. Люди человеки не голосуйте за упырей.
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1 м.
И
Иринушка
Нас хотят убивать. И будут убивать. И будут ликвидировать понятие тыла у нас. А как к этому относятся хохлы - просто посмотрите их инет. Это тупые кровавые зомби, у которых мы источник всех бед. Их не одно десятилетие таких растили. А зомби не лечатся.  А госдуру в полном составе отправить хоть на пару недель в Горловку или Шебекино.
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4 н.