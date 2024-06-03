Золото ждет затишья на рынке труда

Рынок золота ожидает новых экономических данных из США на этой неделе, пишет Reuters. Ранее статданные показали, что инфляция стабилизировалась — это усилило надежды на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.
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