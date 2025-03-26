В Казани проживает более 2,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

Автор: Александра Давыдова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На сегодняшний день в столице Татарстана проживает 2634 ветерана, включая участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов.
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