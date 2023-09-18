Военное обозрение

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«Не отвечает современным требования»: Джо Байден намерен поднять вопрос о реформировании Совбеза ООН

«Не отвечает современным требования»: Джо Байден намерен поднять вопрос о реформировании Совбеза ООН

Соединенные Штаты продолжают выступать за внесение изменений в Совет Безопасности ООН, планируя расширить его с помощью своих союзников, тем самым значительно уменьшив роль России и Китая.

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Вовладар Даров
Пусть НАТО расформируют, стратег херов!
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