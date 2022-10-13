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Отмену праздничных новогодних мероприятий поддерживает каждый второй житель Новосибирска

Отмену праздничных новогодних мероприятий поддерживает каждый второй житель Новосибирска

Уже несколько российских регионов объявили об отмене праздничных новогодних мероприятий в 2022 году. Сэкономленные деньги предлагают направить на приобретение экипировки для добровольцев и частично мобилизованных, а также на поддержку их семей.

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