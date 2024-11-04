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В Литве заявили о возможном закрытии приема в армию жителей с российским гражданством

В Литве заявили о возможном закрытии приема в армию жителей с российским гражданством

В Литве жителям со вторым гражданством могут закрыть прием на военную службу. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на подготовленный Минобороны Литвы и комитетом сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне законопроект.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Очень хочется узнать: 1. Какого население Литвы? 2. Сколько человек из них коренные литовцы? 3. И какова численность армии Литвы?😀
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