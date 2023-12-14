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Медицинский колледж капитально отремонтировали в Дмитрове

Медицинский колледж капитально отремонтировали в Дмитрове

Медицинский колледж № 1 капитально отремонтировали в Дмитрове. Там привели в порядок учебные кабинеты, обустроили зоны отдыха, спортивную площадку, установили новое симуляционное оборудование и тренажеры для практических занятий.

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