В 1954 году Президиум Верховного Совета СССР при издании указа о передаче Крыма в состав УССР сослался на несуществующий документ.
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма УССР в 1954 году
Комментарии
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ПВ
Павел Васильевич
Не может быть у рабочих веры в вождей там, где вожди прогнили в дипломатической игре, где слово не подкрепляется делом, где вожди говорят одно, а делают другое. И.В. Сталин. Сколько лет нам врали про Крым, про его передачу. А на самом деле банальное уголовное преступление группы лиц по предварительному сговору. Интересно, что думают по этому поводу следственные органы?
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12 час.
АС
Алексей Сидоров
Ты серьёзно? Это всё, что тебе сегодня интересно? Инопланетянин!
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11 час.
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