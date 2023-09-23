Эксперты выявили подлог в передаче Крыма УССР в 1954 году

ПВ

Павел Васильевич

Не может быть у рабочих веры в вождей там, где вожди прогнили в дипломатической игре, где слово не подкрепляется делом, где вожди говорят одно, а делают другое. И.В. Сталин. Сколько лет нам врали про Крым, про его передачу. А на самом деле банальное уголовное преступление группы лиц по предварительному сговору. Интересно, что думают по этому поводу следственные органы?