Выдавший ордер на «арест» Путина главный прокурор МУС отстранён от должности Сегодня Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда (МУС) проголосовала з.
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Выдавший ордер на «арест» Путина главный прокурор МУС отстранён от должности Сегодня Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда (МУС) проголосовала з.
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