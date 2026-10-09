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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова об отказе Валиевой идти в CAS: «Подача иска – не такая дешевая история. Камила, по всей видимости, все хорошо взвесила»

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что решение фигуристки Камилы Валиевой не оспаривать отзыв нейтрального статуса в CAS связано с высокой стоимостью судебных процедур.

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