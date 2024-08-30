Как выбрать разводной ключ

Как же в сантехнике, да и не только в сантехнике, а везде где крутятся гайки, обойтись без разводного ключа? Его удобство и полезность трудно переоценить, ведь всего один разводной ключ способен заменить собой множество других, которые не могут подстраиваться под размеры гаек.
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