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Газета.ру

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Захарова обвинила премьера Эстонии Михала во втягивание ЕС в противостояние с РФ

Захарова обвинила премьера Эстонии Михала во втягивание ЕС в противостояние с РФ

Проходимцы, подобные премьер-министру Эстонии Кристену Михалу, втягивают Евросоюз в «омут противостояния».

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