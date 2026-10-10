Проходимцы, подобные премьер-министру Эстонии Кристену Михалу, втягивают Евросоюз в «омут противостояния».
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Пи..дец придёт всем проебалтам.
Чухонец пукнул ради хайпа. Мол вот какой я смелый проебалт.