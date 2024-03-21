Reuters узнал причину отказа Киева от списка "спонсоров войны"

Украина может в считанные дни ликвидировать свой черный список "спонсоров войны". Два источника, знакомых с вопросом, сообщили Reuters, что на решение Киева повлияла негативная реакция нескольких стран, в том числе Китая и Франции.
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