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Первый пошел: американский суд приостановил действие указа Трампа об гражданстве для детей мигрантов

Первый пошел: американский суд приостановил действие указа Трампа об гражданстве для детей мигрантов

ABC News сообщает, что федеральный судья Джон Кофенур в Сиэттле, штат Вашингтон, приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, призванного ограничить право на гражданство страны по праву рождения.

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Комментарии
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Иван Ураганов
У нас гражданство направо и налево,бери кому не лень,особенно таджикам.
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19 час.
владимир рябченко
Американки не едут рожать в РФ, чтобы дети стали русскими...!?
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17 час.
Галина Чужая
Президента нельзя судить. Сначала его надо снять с должности за что-либо (импичмент объявить), а уж потом голову снимать можно.
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14 час.

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