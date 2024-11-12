В Москве машиниста башенного крана обвинили в поджоге военкомата по заданию ГУР

Московский крановщик стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям. Мужчину обвиняют в госизмене, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, изготовлении оружия, теракте и участии в террористическом сообществе, сообщил ТАСС.
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