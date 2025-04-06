Случайные обзоры: Grim Black Shadows, панда-космонавт и раскладушка Samsung

Случайные обзоры влетают в воскресный день как карасик в руки опытного рыбака. В этом выпуске: Петр Сальников рассказывает о своей группе Grim Black Shadows и нюансах репетиций в одного, Владимир Самойлов собирает балдежный конструктор, а Олег Вознесенский читает книжки на телефоне-раскладушке от Samsung.
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