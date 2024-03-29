Исследования показали, что при заражении беременной листериями в 100% случаев происходит передача возбудителя плоду, что может привести к серьезным последствиям! Листериоз у беременных женщин встречается примерно в 15 раз чаще, чем в общей популяции! 🔸 Ниже представляю вашему вниманию рекомендации, которые значительно снизят вероятность заражения листериями: Продукты с высоким риском заражения листериозом: Хот-дог, паштеты и мясные блюда холодильного хранения Копченые морепродукты Непастеризованные молочные продукты, мягкие сыры, такие как фета, бри, камамбер и сыры с голубой плесенью.