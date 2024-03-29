НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гинеколог Петросян А.С. | Москва

1 подписчик
Исследования показали, что при заражении беременной листериями в 100% случаев

Исследования показали, что при заражении беременной листериями в 100% случаев происходит передача возбудителя плоду, что может привести к серьезным последствиям! Листериоз у беременных женщин встречается примерно в 15 раз чаще, чем в общей популяции! 🔸 Ниже представляю вашему вниманию рекомендации, которые значительно снизят вероятность заражения листериями: Продукты с высоким риском заражения листериозом: Хот-дог, паштеты и мясные блюда холодильного хранения Копченые морепродукты   Непастеризованные молочные продукты, мягкие сыры, такие как фета, бри, камамбер и сыры с голубой плесенью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх